«Переселенцев не так много»: сколько детей сейчас учатся в Харькове

Сейчас в харьковских школах обучаются 95 тысяч детей, из них 54 тысячи — проживают в городе. Количество учеников ежегодно растет, сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Если брать по районам, то, например, в Киевском районе, который больше всего страдает от «прилетов», там немного меньше. А вот, например, в Основянском, Слободском, Новобаварском районах около 60% школьников находятся в Харькове. Ежедневно количество детей увеличивается. Переселенцев не так много», — отметила Деменко.

По ее данным, в городе сейчас находятся более 15 тысяч детей-переселенцев школьного возраста. Из них в школах Харькова учатся 3,5 тысячи.

«И это — серьезная проблема. Ведь, например, вот эта трагедия, которая произошла с детьми на льду. Я вам скажу, из шестерых детей двое вообще нигде не учатся. То есть эти дети не охвачены системой образования. Родители — не буду называть их фамилии и не буду говорить, откуда они приехали, — они не отдали детей в школу. То есть они не учатся ни в той громаде, из которой они выехали. И это проблема, потому что мы должны выявить каждого ребенка, который не охвачен обучением. И привлечь его к обучению, либо онлайн в той громаде, из которой они приехали, либо привлечь к обучению в Харькове. Мы сейчас общаемся с профильным департаментом и будем думать, что же сделать, чтобы привлечь всех детей школьного возраста к обучению. Вы же понимаете, они не харьковчане. Если вы харьковчанин и ваш ребенок не посещает школу, то мы можем привлечь и ювенальную превенцию, и службу по делам детей соответствующего района. А здесь нам нужно еще общаться, конечно, с областным департаментом, чтобы понимать, что все дети должны учиться в школе. И что, прежде всего, это обязанность родителей», — сказала Деменко.

Напомним, трагедия произошла 12 марта в Шевченковском районе Харькова. Шестеро детей провалились под лед на водоеме по улице Семена Кузнеца. Двое погибли — 10-летний и 17-летний мальчики. Четырех детей спас переселенец из Великого Бурлука Сергей Соратокин, который работал неподалеку. Мужчина увидел, что дети тонут, и бросился им на помощь. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тела погибших.