Спас детей на озере в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой

Оригинально 16:50   13.03.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Как передает корреспондент МГ «Объектив», мэр Харькова Игорь Терехов наградил двоих героев — Сергея Соратокина, который накануне спас четырех детей на озере, и Владимира Ольховского — в феврале он достал из водоема 10-летнюю девочку.

Сергей Соратокин рассказал, что во время спасения детей сработали адреналин и инстинкты.

«Старался собрать ситуацию в кучу. Не получалось. Ну, понимаешь — холодная вода, лед, дети. И все», — сказал мужчина.

Он отметил: с родителями спасенных детей еще не виделся, а делал все не для благодарности и камер. У Соратокина – нелегкая судьба. Мужчина – переселенец из Великого Бурлука. Он жил под оккупацией и даже попал в российский плен.

«В Бурлуке держали меня, били. И в Купянске. Была судьба, да, тяжелая. Но, слава Богу, все закончилось», — говорит он.

Терехов наградил героев в Харькове

Читайте также: «Понял, надо что-то делать»: что известно о герое, спасшем детей в Харькове

Терехов рассказал, что двое мальчиков, которых спасти не удалось, – переселенцы из Купянского и Изюмского районов.

«Они уже знали и видели ужасы войны, переехали в Харьков. Такая трагедия, соболезнования родным и близким, их жизни не вернешь. Но то, что вы сделали, Сергей, когда вы, рискуя собственной жизнью, спасли четырех детей, — это невероятно. Это настоящий подвиг», — подчеркнул мэр.

Терехов наградил героев в Харькове

Наградили также Владимира Ольховского. Мужчина вечером 2 февраля спас 10-летнюю девочку из водоема в парке им. Квитки-Основьяненко. На улице тогда было до -18 градусов.

«Решил прогуляться с собакой и оказался в нужное время в нужном месте. Увидел ребенка, который был где-то посреди водоема и не мог выбраться. Не колеблясь, быстро разделся и нырнул в воду», — рассказал он.

Терехов наградил героев в Харькове

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса
13.03.2026, 14:17
Новости Харькова — главное 13 марта: трагедия на льду, “прилет” возле автобуса
Новости Харькова — главное 13 марта: трагедия на льду, “прилет” возле автобуса
13.03.2026, 17:38
«Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
«Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
13.03.2026, 12:54
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
13.03.2026, 10:17
Спас детей на озере в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
Спас детей на озере в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
13.03.2026, 16:50
На севере Харьковщины враг не атаковал — Генштаб в сводке на 16:00 13 марта
На севере Харьковщины враг не атаковал — Генштаб в сводке на 16:00 13 марта
13.03.2026, 17:33

Новости по теме:

13.03.2026
«Понял, надо что-то делать»: что известно о герое, спасшем детей в Харькове
06.06.2025
У мэра Харькова Терехова – новая награда: Европа признала его «Героем города»
09.02.2024
Залужный и Буданов получили звание Героя Украины (указы Президента)
22.08.2023
Мемориальную доску погибшему воину Гальцову открыли на фасаде лицея в Харькове
19.04.2023
В Бахмуте погиб 36-летний воин из поселка на Харьковщине Вадим Закалистов


  • • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 16:50;

