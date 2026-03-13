Спас детей на озере в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
Как передает корреспондент МГ «Объектив», мэр Харькова Игорь Терехов наградил двоих героев — Сергея Соратокина, который накануне спас четырех детей на озере, и Владимира Ольховского — в феврале он достал из водоема 10-летнюю девочку.
Сергей Соратокин рассказал, что во время спасения детей сработали адреналин и инстинкты.
«Старался собрать ситуацию в кучу. Не получалось. Ну, понимаешь — холодная вода, лед, дети. И все», — сказал мужчина.
Он отметил: с родителями спасенных детей еще не виделся, а делал все не для благодарности и камер. У Соратокина – нелегкая судьба. Мужчина – переселенец из Великого Бурлука. Он жил под оккупацией и даже попал в российский плен.
«В Бурлуке держали меня, били. И в Купянске. Была судьба, да, тяжелая. Но, слава Богу, все закончилось», — говорит он.
Читайте также: «Понял, надо что-то делать»: что известно о герое, спасшем детей в Харькове
Терехов рассказал, что двое мальчиков, которых спасти не удалось, – переселенцы из Купянского и Изюмского районов.
«Они уже знали и видели ужасы войны, переехали в Харьков. Такая трагедия, соболезнования родным и близким, их жизни не вернешь. Но то, что вы сделали, Сергей, когда вы, рискуя собственной жизнью, спасли четырех детей, — это невероятно. Это настоящий подвиг», — подчеркнул мэр.
Наградили также Владимира Ольховского. Мужчина вечером 2 февраля спас 10-летнюю девочку из водоема в парке им. Квитки-Основьяненко. На улице тогда было до -18 градусов.
«Решил прогуляться с собакой и оказался в нужное время в нужном месте. Увидел ребенка, который был где-то посреди водоема и не мог выбраться. Не колеблясь, быстро разделся и нырнул в воду», — рассказал он.
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 16:50;