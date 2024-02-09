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Залужный и Буданов получили звание Героя Украины (указы Президента)

Общество 13:13   09.02.2024
Виктория Яковенко
Залужный и Буданов получили звание Героя Украины (указы Президента)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-головнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову.

Соответствующие указы появились на сайте Президента 8 февраля.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Залужному Валерию Федоровичу – генералу», — говорится в указе №61.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Буданову Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту», — говорится в указе №57.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-головнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову.".