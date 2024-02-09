Залужный и Буданов получили звание Героя Украины (указы Президента)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-головнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову.

Соответствующие указы появились на сайте Президента 8 февраля.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Залужному Валерию Федоровичу – генералу», — говорится в указе №61.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Буданову Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту», — говорится в указе №57.