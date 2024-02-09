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Первое заявление Сырского после назначения: сообщил о «новых задачах»

Общество 12:39   09.02.2024
Виктория Яковенко
Первое заявление Сырского после назначения: сообщил о «новых задачах»

Новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал первое заявление: поблагодарил собратьев, с которыми служил в рядах Сухопутных войск и сообщил о повестке дня на новой должности.

Заявление Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики», — пишет Сырский.

Он также акцентирует, что задачи штабов всех уровней – знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.

«Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным», — заявил Сырский.

Также новоназначенный Главнокомандующий ВСУ анонсирует и внедрение новых технических решений, как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы.

«Лишь изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл — одна из главных составляющих общего успеха в войне», — отметил Сырский.

В конце он поблагодарил бывших руководителей ВСУ и ветеранов российско-украинской войны.

Напомним, около 18:00 8 февраля в Telegram-каналах президента Украины и главнокомандующего ВСУ появились публикации с одинаковым общим фото, в которых шла речь об обновлении руководства ВСУ, но прямо не подтверждалась отставка Залужного. В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, и с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Президент рассматривает на руководящие должности бригадных генералов Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковников Павла Палиса и Вадима Сухаревского.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал первое заявление: поблагодарил собратьев, с которыми служил в рядах Сухопутных войск и сообщил о повестке дня на новой должности.".