Перша заява Сирського після призначення: повідомив про «нові завдання»

Новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував першу заяву: подякував побратимам та посестрам, з якими служив в лавах Сухопутних військ та повідомив про порядок денний на новій посаді.

Заяву Сирський опублікував у своєму телеграм-каналі.

«На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики», – пише Сирський.

Він також акцентує, що завдання штабів усіх рівнів – знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці.

«Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним», – заявив Сирський.

Також новопризначений Головнокомандувач ЗСУ анонсує і запровадження нових технічних рішень як, наприклад, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

«Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні», – зазначив Сирський.

Наприкінці він подякував колишнім керівникам ЗСУ, та ветеранам російсько-української війни.

Нагадаємо, близько 18:00 8 лютого у телеграм-каналах президента України та головнокомандувача ЗСУ з’явилися публікації з однаковим спільним фото, в яких йшлося про оновлення керівництва ЗСУ, але прямо не підтверджувалася відставка Залужного. У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського, і відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. Президент розглядає на керівні посади бригадних генералів Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та полковників Павла Паліса і Вадима Сухаревського.