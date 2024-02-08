Новим головнокомандувачем ЗСУ Зеленський призначив Сирського (відео)

Новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського – командувача Сухопутних військ ЗСУ, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, підтвердивши відставку Валерія Залужного.

Зеленський заявив, відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

“Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем ЗСУ. Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їхній досвід – на службі державі”, – сказав Зеленський.

Залужному президент подякував за два роки захисту.

“Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.

Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду”, – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, близько 18:00 у телеграм-каналах президента України та головнокомандувача ЗСУ з’явилися публікації з однаковим спільним фото, в яких йшлося про оновлення керівництва ЗСУ, але прямо не підтверджувалася відставка Залужного.