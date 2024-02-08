Live
  • Чт 08.02.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.59
  • EUR 40.5

Новим головнокомандувачем ЗСУ Зеленський призначив Сирського (відео)

Політика 18:50   08.02.2024
Олена Нагорна
Новим головнокомандувачем ЗСУ Зеленський призначив Сирського (відео)

Новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського – командувача Сухопутних військ ЗСУ, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, підтвердивши відставку Валерія Залужного. 

Зеленський заявив, відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

“Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем ЗСУ. Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їхній досвід – на службі державі”, – сказав Зеленський.

Залужному президент подякував за два роки захисту.

“Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.
Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду”, – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, близько 18:00 у телеграм-каналах президента України та головнокомандувача ЗСУ з’явилися публікації з однаковим спільним фото, в яких йшлося про оновлення керівництва ЗСУ, але прямо не підтверджувалася відставка Залужного.

Читайте також: “Ухвалено рішення про зміну керівництва ЗСУ”: Умєров подякував Залужному

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 8.02: Рада оборони, 55 млн на відновлення
Головні новини Харкова 8.02: Рада оборони, 55 млн на відновлення
08.02.2024, 20:16
Синєгубов висловився щодо призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ
Синєгубов висловився щодо призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ
08.02.2024, 20:06
Снігопади та морози повертаються: погода в Харкові та області на 9 лютого
Снігопади та морози повертаються: погода в Харкові та області на 9 лютого
08.02.2024, 19:49
Терехов повідомив, що з Харкова почали виїжджати небагато людей
Терехов повідомив, що з Харкова почали виїжджати небагато людей
08.02.2024, 15:25
Чотири атаки РФ відбили біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб
08.02.2024, 19:25
Новим головнокомандувачем ЗСУ Зеленський призначив Сирського (відео)
Новим головнокомандувачем ЗСУ Зеленський призначив Сирського (відео)
08.02.2024, 18:50

Новини за темою:

18:50
Новим головнокомандувачем ЗСУ Зеленський призначив Сирського (відео)
18:40
“Ухвалено рішення про зміну керівництва ЗСУ”: Умєров подякував Залужному
18:20
“Запропонував і надалі бути в команді” – Зеленський зустрівся із Залужним
15:16
Зеленський не звільнив Залужного під тиском міжнародних партнерів – ЗМІ
14:29
Розкол Зеленського із військовими – це «пропаганда РФ»: голова ВР Стефанчук

Ви читали новину: «Новим головнокомандувачем ЗСУ Зеленський призначив Сирського (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 18:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського".