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Сырский — новый главнокомандующий ВСУ: Зеленский подтвердил отставку Залужного

Политика 18:50   08.02.2024
Елена Нагорная
Сырский — новый главнокомандующий ВСУ: Зеленский подтвердил отставку Залужного Фото: скриншот

Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский — командующий Сухопутными войсками ВСУ, сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, подтвердив отставку Валерия Залужного. 

Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

«Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Он имеет успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим ВСУ. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт — на службе государству», — сказал Зеленский.

Залужного президент поблагодарил за два года защиты.

«Я благодарен за каждую победу, которых мы достигли вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе. Откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений. Я предложил генералу Залужному быть и в дальнейшем вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие», — сообщил Зеленский.

Напомним, около 18:00 в Telegram-каналах президента Украины и главнокомандующего ВСУ появились публикации с одинаковым общим фото, в которых шла речь об обновлении руководства ВСУ, но прямо не подтверждалась отставка Залужного.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 18:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский".