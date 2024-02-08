«Принято решение о смене руководства ВСУ»: Умеров поблагодарил Залужного

Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства ВСУ, написал в Facebook министр обороны Рустем Умеров и поблагодарил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за достижения и победы.

«Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины», — написал Умеров.

Напомним, около 18:00 в Telegram-каналах президента Украины и главнокомандующего ВСУ появились публикации с одинаковым общим фото, в которых шла речь об обновлении руководства ВСУ, но прямо не подтверждалась отставка Залужного.