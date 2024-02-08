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«Принято решение о смене руководства ВСУ»: Умеров поблагодарил Залужного

Политика 18:40   08.02.2024
Елена Нагорная
«Принято решение о смене руководства ВСУ»: Умеров поблагодарил Залужного

Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства ВСУ, написал в Facebook министр обороны Рустем Умеров и поблагодарил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за достижения и победы.

«Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины», — написал Умеров.

Напомним, около 18:00 в Telegram-каналах президента Украины и главнокомандующего ВСУ появились публикации с одинаковым общим фото, в которых шла речь об обновлении руководства ВСУ, но прямо не подтверждалась отставка Залужного.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 18:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства ВСУ".