“Ухвалено рішення про зміну керівництва ЗСУ”: Умєров подякував Залужному

Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ, написав у фейсбуці міністр оборони Рустем Умєров та подякував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному за досягнення та перемоги.

“Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України“, – написав Умєров.

Нагадаємо, близько 18:00 у телеграм-каналах президента України та головнокомандувача ЗСУ з’явилися публікації з однаковим спільним фото, в яких йшлося про оновлення керівництва ЗСУ, але прямо не підтверджувалася відставка Залужного.