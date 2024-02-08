“Ухвалено рішення про зміну керівництва ЗСУ”: Умєров подякував Залужному
Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ, написав у фейсбуці міністр оборони Рустем Умєров та подякував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному за досягнення та перемоги.
“Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України“, – написав Умєров.
Нагадаємо, близько 18:00 у телеграм-каналах президента України та головнокомандувача ЗСУ з’явилися публікації з однаковим спільним фото, в яких йшлося про оновлення керівництва ЗСУ, але прямо не підтверджувалася відставка Залужного.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Україна; Теги: главнокомандующий ВСУ, Залужный, ЗСУ, Минобороны, умеров;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Ухвалено рішення про зміну керівництва ЗСУ”: Умєров подякував Залужному»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 18:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ, написав у фейсбуці міністр оборони Рустем Умєров".