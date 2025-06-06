У мэра Харькова Терехова – новая награда: Европа признала его «Героем города»
Мэр Харькова Игорь Терехов получил награду «Герой города» в рамках премии Eurocities Awards 2025.
Результаты конкурса объявили во время ежегодной конференции Eurocities, которая состоялась в Португалии, передают в Харьковском горсовете.
Отмечается, что за эту награду вместе с Тереховым в финале боролся и мэр Клуж-Напоки из Румынии.
«Европейское сообщество присудило почетное звание именно мэру Харькова «за исключительное лидерство, отвагу и стремление к внедрению современных подходов в управлении городом особенно в сложные времена». Жюри высоко оценило шаги, благодаря которым город смог сохранить устойчивость в первые месяцы полномасштабного вторжения. Особое внимание было уделено бесперебойному функционированию коммунальных служб, а также таким инициативам, как создание первых в Украине подземных школ и внедрение бесплатного общественного транспорта», — уточнили и мэрии.
В своем видеообращении Терехов подчеркнул, что «эта награда принадлежит всему Харькову и каждому харьковчанину».
Видео: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов получил награду «Герой города» в рамках премии Eurocities Awards 2025.".