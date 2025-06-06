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У мэра Харькова Терехова – новая награда: Европа признала его «Героем города»

Общество 13:43   06.06.2025
Виктория Яковенко
У мэра Харькова Терехова – новая награда: Европа признала его «Героем города» Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов получил награду «Герой города» в рамках премии Eurocities Awards 2025.

Результаты конкурса объявили во время ежегодной конференции Eurocities, которая состоялась в Португалии, передают в Харьковском горсовете.

Отмечается, что за эту награду вместе с Тереховым в финале боролся и мэр Клуж-Напоки из Румынии.

«Европейское сообщество присудило почетное звание именно мэру Харькова «за исключительное лидерство, отвагу и стремление к внедрению современных подходов в управлении городом особенно в сложные времена». Жюри высоко оценило шаги, благодаря которым город смог сохранить устойчивость в первые месяцы полномасштабного вторжения. Особое внимание было уделено бесперебойному функционированию коммунальных служб, а также таким инициативам, как создание первых в Украине подземных школ и внедрение бесплатного общественного транспорта», — уточнили и мэрии.

В своем видеообращении Терехов подчеркнул, что «эта награда принадлежит всему Харькову и каждому харьковчанину».

Видео: Харьковский горсовет

награда Терехову
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов получил награду «Герой города» в рамках премии Eurocities Awards 2025.".