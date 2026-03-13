Врятував дітей на озері в Харкові: чоловіка нагородив Терехов, що каже герой

Як передає кореспондентка МГ “Об’єктив”, мер Харкова Ігор Терехов нагородив двох героїв – Сергія Соратокіна, який напередодні врятував чотирьох дітей на озері, та Володимира Ольховського – у лютому він дістав з водойми 10-річну дівчинку.

Сергій Соратокін розповів, що під час порятунку спрацювали адреналін та інстинкти.

“Старався скласти ситуацію до купи. Не виходило. Ну, розумієш – холодна вода, лід, діти і все”, – сказав чоловік.

Він зазначив: із батьками дітей ще не бачився, а робив усе не для подяки і камер. У Соратокіна – нелегка доля. Чоловік – переселенець з Великого Бурлука. Він жив під окупацією та навіть потрапив у російський полон.

“У Бурлуку тримали мене, били. І в Куп’янську. Ну, була доля, так, тяжка. Але, слава Богу, все закінчилося”, – каже він.

Терехов розповів, що діти, які загинули внаслідок трагедії – переселенці з Куп’янського та Ізюмського районів.

“Вони вже знали і бачили жахи війни, переїхали до Харкова. Така трагедія, співчуття рідним та близьким, їхні життя не повернеш. Але те, що ви зробили, Сергій, коли ви, ризикуючи власним життям, врятували чотирьох дітей, це неймовірне, це справжній подвиг”, – підкреслив мер.

Нагородили також Володимира Ольховського. Чоловік ввечері 2 лютого врятував 10-річну дівчинку з водойми у парку ім. Квітки-Основ’яненка. На вулиці було до -18 градусів.

“Вирішив прогулятися з собакою і опинився в потрібний час в потрібному місці. Побачив дитину, яка була десь посередині водойми і не могла вибратися. Не вагаючись, швидко роздягнувся, пірнув у воду”, – розповів він.