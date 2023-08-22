Мемориальную доску погибшему воину Гальцову открыли на фасаде лицея в Харькове

На фасаде Харьковского лицея №144 открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины Сергею Гальцову, сообщил горсовет Харькова.

В мероприятии приняли участие семья, собратья, друзья и учителя военнослужащего.

Сергей Гальцов родился 2 января 1985 в Харькове. Проходил военную службу в рядах пограничников во Львовской области, где получил травму и был комиссован. С началом полномасштабного вторжения рф принимал участие в организации местной терробороны, затем стал добровольцем.

Героически погиб 17 февраля 2023 во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).