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Мемориальную доску погибшему воину Гальцову открыли на фасаде лицея в Харькове

Общество 17:05   22.08.2023
Оксана Якушко
Мемориальную доску погибшему воину Гальцову открыли на фасаде лицея в Харькове

На фасаде Харьковского лицея №144 открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины Сергею Гальцову, сообщил горсовет Харькова.

В мероприятии приняли участие семья, собратья, друзья и учителя военнослужащего.

Сергей Гальцов родился 2 января 1985 в Харькове. Проходил военную службу в рядах пограничников во Львовской области, где получил травму и был комиссован. С началом полномасштабного вторжения рф принимал участие в организации местной терробороны, затем стал добровольцем.

Героически погиб 17 февраля 2023 во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 17:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фасаде Харьковского лицея №144 открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины Сергею Гальцову, сообщил горсовет Харькова.".