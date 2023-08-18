Разведчик от Бога: в Харькове увековечили память командира Станислава Парталы

Мемориальную доску погибшему Герою Украины Станиславу Партале (позывной “Метро”) открыли сегодня в Харькове на фасаде гимназии №111, которую окончил защитник. В мероприятии приняли участие его родные, побратимы, друзья и учителя, а также руководство города, сообщает пресс-служба горсовета.

Харьковчанин Станислав Партала 1984 года рождения был фанатом футбольного клуба «Металлист» и активно принимал участие в событиях Евромайдана. Воевать пошел в 2014-м, начав служебную карьеру со звания рядового милиции — бойца батальона патрульной службы милиции особого назначения «Азов», пишет издание «АрміяInform».

«За годы на передовой Станислав провел сотни удачных боевых операций, уничтожил десятки российских оккупантов, научил военному делу множество побратимов. Будучи командиром взвода разведки, этот офицер принадлежал к элите боевых подразделений Нацгвардии… Побратимы и сестры вспоминают о нем как о человеке немногословном и абсолютно равнодушном к наградам. «Разведчик от Бога» — эта короткая характеристика из уст кадрового офицера Нацгвардии стоит тысячи наград», — говорится в публикации.

С 27 февраля Партала участвовал в обороне Мариуполя, уничтожил три вражеские бронемашины и два плавсредства. Погиб нацгвардеец 2 марта 2022 года вблизи поселка Калиновка Донецкой области. Защитник получил звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» (посмертно).



Фото: Харьковский горсовет

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