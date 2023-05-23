187 выпускников школ Харькова погибли во время войны рф против Украины
Для увековечения подвига планируют установить 23 мемориальных доски на фасадах школ – на заседании топонимической комиссии Харьковского городского совета решают, как почтить память погибших выпускников школ города, сообщила мэрия Харькова.
Во время вооруженной агрессии рф против Украины погибли 187 выпускников из 111-ти школ города Харькова. 12 из них награждены орденом «За мужество» ІІ и ІІІ степени, 6 – орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а выпускник 2002 года школы №111 Станислав Партала получил звание «Герой Украины».
Для увековечения их подвига планируют установить 23 мемориальных доски на фасадах школ.
«С первых дней полномасштабного вторжения тысячи харьковчан стали на защиту родного края и ценой собственной жизни продолжают отстаивать единство и независимость нашего государства», — отметили в комиссии.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 16:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для увековечения подвига планируют установить 23 мемориальных доски на фасадах школ – на заседании топонимической комиссии Харьковского городского совета решают, как почтить память погибших выпускников школ города, сообщила мэрия Харькова.".