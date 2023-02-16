Память Владиславы Черных и детей-жертв агрессии РФ увековечат в Харькове — мэр

В Харькове установят мемориальную доску в честь боевого медика и аэроразведчицы добровольческого подразделения «Хартия» Владиславы Черных, которая погибла на Бахмутском направлении 28 декабря.

Доску разместят на фасаде дома по улице Лермонтовской, 15, сообщил на заседании исполкома горсовета мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба мэрии.

Также Терехов рассказал, что на улице Сумской, 37 (здание Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества — ред.) планируется установить памятный знак с целью увековечить память детей, погибших в результате полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме этого, в городе появятся мемориальные доски в честь бывших руководителей харьковских вузов:

— ректора Харьковского национального юридического университета в 1987-2020 гг. Василия Тация — на улице Ярослава Мудрого, 77;

— ректора Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды в 1980-2020 гг. Ивана Прокопенко — на улице Алчевских, 29;

— ректора Харьковского национального автомобильно-дорожного университета в 1992-2020 гг. Анатолия Туренко — на улице Ярослава Мудрого, 25.