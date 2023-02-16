Пам’ять Владислави Черних і дітей-жертв агресії РФ увічнять у Харкові – мер

У Харкові встановлять меморіальну дошку на честь бойової медикині та аеророзвідниці добровольчого підрозділу “Хартія” Владислави Черних, яка загинула на Бахмутському напрямку 28 грудня.

Дошку розмістять на фасаді будинку на вулиці Лермонтовській, 15, повідомив на засіданні виконкому міськради мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба мерії.

Також Терехов розповів, що на вулиці Сумській, 37 (будівля Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості – ред.) планується встановити пам’ятний знак з метою увічнити пам’ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.

Окрім цього, у місті з’являться меморіальні дошки на честь колишніх керівників харківських вишів:

– ректора Харківського національного юридичного університету у 1987-2020 роках Василя Тація – на вулиці Ярослава Мудрого, 77;

– ректора Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди у 1980-2020 pоках Івана Прокопенка – на вулиці Алчевських, 29;

– ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у 1992-2020 роках Анатолія Туренка – на вулиці Ярослава Мудрого, 25.