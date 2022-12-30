“Це донька нашого часу”: у Харкові попрощалися з Владиславою Черних

У Харкові попрощалися з бойовою медикинею та аеророзвідницею добровольчого підрозділу “Хартія” Владиславою Черних, яка загинула на Бахмутському напрямку 28 грудня.

Громадська панахида за Владиславою проходила у приміщенні фармацевтичного університету, який раніше очолював її батько Валентин Черних. Сюди прийшли рідні, друзі родини та побратими Влади, пише “Суспільне Харків”.

“Вона дуже потужна, одразу всім дала зрозуміти, що вона не дозволить сприймати її як дівчину, вона показала, що готова, буде та хоче діяти, як усі. Вона неймовірна була, мотивувала дуже сильно. Прийшла медиком, але швидко все схопила і загорілася аеророзвідкою, в неї були дуже круті успіхи в цьому. Так, як вона робила з бажанням допомогти всім нам, нашому підрозділу, нашій країні, я ні в кого не бачив такого. Ми пам’ятатимемо, відплата буде”, – каже аеророзвідник Денис.



Відео – “Суспільне Харків”

“Сьогодні ми прощаємося з нашою донечкою, нашою Владою. Я хочу вам сказати, що багато чого в цьому світі трапляється не просто так. Це лом у душі, настали ті часи, коли нічого й ніколи не повернеш назад. Ми всі йдемо до змін. Настануть кращі часи, на жаль, за все треба заплатити. Сьогодні Україна платить своїми дітьми, своїми людьми, своєю територією”, – звернулася до присутніх мати загиблої Валентина Черних.

“Ми сьогодні говоримо про Україну, бо ми об’їздили може 60 чи 70 країн, але краще України не знайти. Сьогодні ми прощаємося з незвичайною людиною і не тому, що це наша донька, це донька нашого часу”, – сказав батько Владислави Валентин Черних.

“Вона вихована в любові до України, спробуйте лише зачепити українську мову чи Україну, вона очі видряпає. Вона не просто пішла на війну. Після двох місяців у підвалі, де ми сиділи, Влада прийшла і каже: мама і тато, я йду на передову воювати. Я потрібна там, де потрібна. Я лікар, я маю допомагати пораненим”, – додав чоловік.

Владиславу поховали на 2-му міському цвинтарі.