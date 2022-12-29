“Дуже важка втрата для “Хартії”: на фронті загинула 28-річна харків’янка

28 грудня на війні загинула 28-річна Владислава Черних – бойова медикиня харківського добровольчого підрозділу “Хартія” із позивним “Аїда”, аспірантка Національного фармацевтичного університету, донька почесного ректора НФаУ Валентина Черних.

Владислава загинула під час виконання бойового завдання, повідомили на Facebook-сторінці вишу.

Як розповів командир “Хартії” Всеволод Кожемяко, у травні він почув, що є дівчина, яка хоче вступити до підрозділу, і сам їздив забирати її майже із зони бойових дій на Харківщині. Владислава прийшла до “Хартії” в якості медикині, але незабаром освоїла стрілецьку зброю.

“Якось я підійшов до неї на стрільбищі і з жартом запитав, чи не ображають її хлопці в підрозділі. “Хай тільки спробують!”, – відповіла вона. Потім пам’ятаю, як вона на моїх очах з першого пострілу в перший раз влучила в ціль з гранатомета. І всі зрозуміли, що це серйозний боєць”, – згадує Кожемяко.

На цьому, за його словами, Владислава не зупинилась і постійно навчалася військовій справі. Дівчина працювала в розвідці, а потім стала пілотом дронів різного призначення -розвідників, бомбардувальників, камікадзе.

“Вона була сфокусована на знищенні окупантів і звільнені від них української землі. Не один раз виконувала дуже складні бойові завдання. Завжди сконцентрована, впевнена в собі і в правоті справи, з гарним почуттям гумору, освічена…, дуже ефективна і в той же час скромна. Тільки декілька тижнів тому вона врятувала життя важко пораненому побратиму, надавши йому першу допомогу на полі бою, коли їхній екіпаж БпЛА потрапив під вогонь ворожого гелікоптера. Дуже важка втрата для “Хартії”. Без будь-яких перебільшень”, – написав Кожемяко.



Фото: Vsevolod Kozhemyako