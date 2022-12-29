«Очень тяжелая потеря для «Хартии»: на фронте погибла 28-летняя харьковчанка

28 декабря на войне погибла 28-летняя Владислава Черных — боевой медик харьковского добровольческого подразделения «Хартия» с позывным «Аида», аспирантка Национального фармацевтического университета, дочь почетного ректора НФаУ Валентина Черных.

Владислава погибла во время выполнения боевого задания, сообщили на Facebook-странице вуза.

Как рассказал командир «Хартии» Всеволод Кожемяко, в мае он услышал, что есть девушка, которая хочет вступить в подразделение, и сам ездил забирать ее почти из зоны боевых действий на Харьковщине. Владислава пришла в «Хартию» в качестве медика, но вскоре освоила стрелковое оружие.

«Как-то я подошел к ней на стрельбище и в шутку спросил, не обижают ли ее ребята в подразделении. «Пусть только попробуют!», — ответила она. Потом помню, как она на моих глазах с первого выстрела в первый раз попала в цель из гранатомета. И все поняли, что это серьезный боец», — вспоминает Кожемяко.

На этом, по его словам, Владислава не остановилась и постоянно училась военному делу. Девушка работала в разведке, а затем стала пилотом дронов различного назначения — разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе.

«Она была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождении от них украинской земли. Не один раз выполняла очень сложные боевые задачи. Всегда сконцентрирована, уверенная в себе и в правоте дела, с хорошим чувством юмора, образованная…, очень эффективная и в то же время скромная. Только несколько недель назад она спасла жизнь тяжело раненому побратиму, оказав ему первую помощь на поле боя, когда их экипаж БпЛА попал под огонь вражеского вертолета. Очень тяжелая потеря для «Хартии». Без каких-либо преувеличений», — написал Кожемяко.



Фото: Vsevolod Kozhemyako