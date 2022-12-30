«Это дочь нашего времени»: в Харькове простились с Владиславой Черных

В Харькове простились с боевым медиком и аэроразведчицей добровольческого подразделения «Хартия» Владиславой Черных, которая погибла на Бахмутском направлении 28 декабря.

Общественная панихида по Владиславе проходила в помещении фармацевтического университета, который ранее возглавлял ее отец Валентин Черных. Сюда пришли родные, друзья семьи и побратимы Влады, пишет «Суспільне Харків».

«Она очень мощная, сразу всем дала понять, что она не позволит воспринимать ее как девушку, она показала, что готова, будет и хочет действовать, как все. Она невероятная была, мотивировала очень сильно. Пришла медиком, но быстро все схватила и загорелась аэроразведкой, у нее были очень крутые успехи в этом. Так, как она делала с желанием помочь всем нам, нашему подразделению, нашей стране, я ни у кого не видел такого. Мы будем помнить, возмездие будет», — говорит аэроразведчик Денис.



Видео — «Суспільне Харків»

«Сегодня мы прощаемся с нашей дочкой, нашей Владой. Я хочу вам сказать, что многое в этом мире случается не просто так. Это лом в душе, наступили те времена, когда ничего и никогда не вернешь назад. Мы все идем к переменам. Настанут лучшие времена, к сожалению, за все надо заплатить. Сегодня Украина платит своими детьми, своими людьми, своей территорией», — обратилась к присутствующим мать погибшей Валентина Черных.

«Мы сегодня говорим об Украине, потому что мы объездили может 60 или 70 стран, но лучше Украины не найти. Сегодня мы прощаемся с необычным человеком и не потому, что это наша дочь, это дочь нашего времени», — сказал отец Владиславы Валентин Черных.

«Она воспитана в любви к Украине, попробуйте только задеть украинский язык или Украину, она глаза выцарапает. Она не просто пошла на войну. После двух месяцев в подвале, где мы сидели, Влада пришла и говорит: мама и папа, я иду на передовую воевать. Я нужна там, где нужна. Я врач, я должна помогать раненым», — добавил мужчина.

Владиславу похоронили на 2-м городском кладбище.