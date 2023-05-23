187 випускників шкіл Харкова загинули від час війни рф проти України

Для увічнення подвигу планують встановити 23 меморіальні дошки на фасадах шкіл – на засіданні топонімічної комісії Харківської міської ради вирішують, як вшанувати пам’ять загиблих випускників шкіл міста, повідомила мерія Харкова.

Під час збройної агресії рф проти України загинули 187 випускників зі 111-ти шкіл міста Харкова. 12 із них нагороджені орденом «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, 6 – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а випускник 2002 року школи №111 Станіслав Партала отримав звання «Герой України».

Для увічнення їхнього подвигу планують встановити 23 меморіальні дошки на фасадах шкіл.

«З перших днів повномасштабного вторгнення тисячі харків’ян стали на захист рідного краю та ціною власного життя продовжують відстоювати єдність та незалежність нашої держави», – зазначили у комісії.