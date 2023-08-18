Розвідник від Бога: у Харкові увічнили пам’ять командира Станіслава Партали
Меморіальну дошку загиблому Герою України Станіславу Парталі (позивний “Метро”) відкрили сьогодні у Харкові на фасаді гімназії №111, яку закінчив захисник. У заході взяли участь його рідні, побратими, друзі та вчителі, а також керівництво міста, повідомляє пресслужба міськради.
Харків’янин Станіслав Партала 1984 року народження був фанатом футбольного клубу “Металіст” та активно брав участь у подіях Євромайдану. Воювати пішов у 2014-му, розпочавши службову кар’єру зі звання рядового міліції – бійця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Азов”, пише видання “АрміяInform”.
“За роки на передовій Станіслав провів сотні вдалих бойових операцій, знищив десятки російських окупантів, навчив військової справи безліч побратимів. Бувши командиром взводу розвідки, цей офіцер належав до еліти бойових підрозділів Нацгвардії… Побратими й посестри згадують про нього як про людину небагатослівну й абсолютно байдужу до нагород. “Розвідник від Бога” — ця коротка характеристика з вуст кадрового офіцера Нацгвардії варта тисячі відзнак”, – йдеться в публікації.
З 27 лютого Партала брав участь в обороні Маріуполя, знищив три ворожі бронемашини та два плавзасоби. Загинув нацгвардієць 2 березня 2022 року поблизу селища Калинівка Донецької області. Захисник отримав звання Героя України та орден “Золота Зірка” (посмертно).
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 20:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Меморіальну дошку загиблому Герою України Станіславу Парталі (позивний “Метро”) відкрили сьогодні у Харкові на фасаді гімназії №111, яку закінчив захисник. У заході взяли участь його рідні, побратими, друзі та вчителі, а також керівництво міста, повідомляє пресслужба міськради.".