Live
  • Вт 22.08.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.89
    • 🔴

Меморіальну дошку загиблому воїну Гальцову відкрили на фасаді ліцею у Харкові

Суспільство 17:05   22.08.2023
Оксана Якушко
Меморіальну дошку загиблому воїну Гальцову відкрили на фасаді ліцею у Харкові

На фасаді Харківського ліцею №144 відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Сергію Гальцову, повідомила міськрада Харкова.

У заході взяли участь сім’я, побратими, друзі та вчителі військовослужбовця.

Сергій Гальцов народився 2 січня 1985 року у Харкові. Проходив військову службу в лавах прикордонників на Львівщині, де отримав травму та був комісований. З початком повномасштабного вторгнення рф брав участь в організації місцевої тероборони, потім став добровольцем.

Героїчно загинув 17 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Читайте також: Розвідник від Бога: у Харкові увічнили пам’ять командира Станіслава Партали

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У районі Чугуєва сьогодні ввечері та вночі може бути гучно
У районі Чугуєва сьогодні ввечері та вночі може бути гучно
22.08.2023, 18:30
Правозахисники Харківщини «Трибунал для Путіна» зрушили понад 3 тисячі справ
Правозахисники Харківщини «Трибунал для Путіна» зрушили понад 3 тисячі справ
22.08.2023, 18:00
Меморіальну дошку загиблому воїну Гальцову відкрили на фасаді ліцею у Харкові
Меморіальну дошку загиблому воїну Гальцову відкрили на фасаді ліцею у Харкові
22.08.2023, 17:05
КВПВ вдосконалює методи боротьби з підприємцями-порушниками у Харкові
КВПВ вдосконалює методи боротьби з підприємцями-порушниками у Харкові
22.08.2023, 16:44
У Харкові знайшли нічний клуб, де відпочивали і пиячили підлітки (фото, відео)
У Харкові знайшли нічний клуб, де відпочивали і пиячили підлітки (фото, відео)
22.08.2023, 14:04
Як Місяць-25 став для рф оглушливою ганьбою світового масштабу
Як Місяць-25 став для рф оглушливою ганьбою світового масштабу
22.08.2023, 16:06

Новини за темою:

18:30
У Харкові переклали 10 кілометрів водоводів
17:05
Меморіальну дошку загиблому воїну Гальцову відкрили на фасаді ліцею у Харкові
15:22
У Салтівському районі закінчується реконструкція теплових пунктів
14:04
У Харкові знайшли нічний клуб, де відпочивали і пиячили підлітки (фото, відео)
13:23
Троє постраждалих: на Окружній Харкова сталася ДТП з трьома автівками (фото)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Меморіальну дошку загиблому воїну Гальцову відкрили на фасаді ліцею у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 17:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фасаді Харківського ліцею №144 відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Сергію Гальцову, повідомила міськрада Харкова.".