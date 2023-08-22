Меморіальну дошку загиблому воїну Гальцову відкрили на фасаді ліцею у Харкові
На фасаді Харківського ліцею №144 відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Сергію Гальцову, повідомила міськрада Харкова.
У заході взяли участь сім’я, побратими, друзі та вчителі військовослужбовця.
Сергій Гальцов народився 2 січня 1985 року у Харкові. Проходив військову службу в лавах прикордонників на Львівщині, де отримав травму та був комісований. З початком повномасштабного вторгнення рф брав участь в організації місцевої тероборони, потім став добровольцем.
Героїчно загинув 17 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 17:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фасаді Харківського ліцею №144 відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Сергію Гальцову, повідомила міськрада Харкова.".