«Понял, надо что-то делать»: что известно о герое, спасшем детей в Харькове

Четырех детей, которые тонули на водоеме 12 марта, спас Сергей Соратокин – переселенец из Великого Бурлука, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Услышал крики. Я подумал, что детки играют. Потом подумал: как они могут играть, если это пруд? И выглянул в окно, а дети барахтаются. Девочка кричит, что двое уже ушли на дно. И я понял, что надо что-то делать, спасать детей. Когда подбежал к реке, понял, что вода холодная, а дети там. Я прыгнул и поплыл», — сказал мужчина.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГСЧС рассказали: Сергей Соратокин голыми руками ломал лед, чтобы добраться до детей. Сначала вытащил девочку, потом вернулся за двумя мальчиками, которые держались друг за друга. Уже находясь на грани физического истощения, он четвертый раз бросился в воду и спас еще одну девочку, которая уже теряла сознание.

После того как четвертый ребенок был в безопасности, организм мужчины не выдержал — Сергей потерял сознание от сильного переохлаждения.

Как сообщала МГ «Объектив», шестеро детей провалились под лед на карьере по улице Семена Кузнеца в Шевченковском районе Харькова днем 12 марта. Мужчина, ставший свидетелем этого происшествия, бросился на помощь. Ему удалось спасти двух девочек и двоих мальчиков. 10-летний и 17-летний мальчики погибли. Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших на берег, с их родителями работали психологи.