Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли 📷

Шестеро детей провалились под лед на водоеме в Шевченковском районе Харькова 12 марта.

Четверых спас местный житель. Двое мальчиков — 17 и 10 лет — погибли, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших на берег, с их родителями работали психологи.

Чрезвычайники в очередной раз призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период нестабильной весенней погоды, когда лед чрезвычайно тонкий и опасный.

Ранее, как сообщала МГ «Объектив», спасатели выделили основные правила безопасности на льду: