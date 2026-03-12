Live

Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли

Происшествия 18:30   12.03.2026
Елена Нагорная
Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли 📷

Шестеро детей провалились под лед на водоеме в Шевченковском районе Харькова 12 марта.

Четверых спас местный житель. Двое мальчиков — 17 и 10 лет — погибли, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших на берег, с их родителями работали психологи.

Чрезвычайники в очередной раз призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период нестабильной весенней погоды, когда лед чрезвычайно тонкий и опасный.

 

Ранее, как сообщала МГ «Объектив», спасатели выделили основные правила безопасности на льду:

  • не выходите на лед, толщина которого меньше 7 см;
  • не собирайтесь группами на одном участке;
  • не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.

Читайте также: На Харьковщине спасатели тушили десяток пожаров из-за «прилетов»

Автор: Елена Нагорная
