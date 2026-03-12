Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли 📷
Шестеро детей провалились под лед на водоеме в Шевченковском районе Харькова 12 марта.
Четверых спас местный житель. Двое мальчиков — 17 и 10 лет — погибли, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших на берег, с их родителями работали психологи.
Чрезвычайники в очередной раз призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период нестабильной весенней погоды, когда лед чрезвычайно тонкий и опасный.
Ранее, как сообщала МГ «Объектив», спасатели выделили основные правила безопасности на льду:
- не выходите на лед, толщина которого меньше 7 см;
- не собирайтесь группами на одном участке;
- не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.
