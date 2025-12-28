Лед на водоемах сейчас опасен: спасатели обратились к жителям Харьковщины

Из-за колебаний температуры лед на водоемах сейчас крайне неустойчив. Выход на него в таких условиях угрожает жизни, предупреждают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели напоминают основные правила безопасности:

не выходите на лед, толщина которого меньше 7 см;

не собирайтесь группами на одном участке;

не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.

Жителей призывают быть ответственными и не рисковать жизнью.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии прогнозировал, что водоемы в Харьковской области начнут замерзать с 24 декабря.

Как сообщала МГ «Объектив», в течение зимы 2024/2025 из водоемов Харьковской области достали тела девяти человек, тогда как за предыдущую зиму было одиннадцать утопленников.