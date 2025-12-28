Live

Снег, мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 29 декабря

Погода 19:09   28.12.2025
Елена Нагорная
Снег, мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, в Харькове и области – облачно. Снег. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем – от 2 до 4 градусов с отметкой «минус», информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 1 до 6 мороза.

Ветер западный – 5-10 м/с.

«Последний понедельник старого года в Украине будет еще относительно теплым. В течение дня 29 декабря температура воздуха ожидается в пределах -1+2 градусов. Периодически будет выпадать снег, мокрый снег, возможны прояснения. На тротуарах скользко, на дорогах мокро», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на январь. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 6,1 градуса мороза, при этом климатическая норма – 4,6 градуса с отметкой «минус». А вот количество осадков в январе ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.

Читайте также: Живых елок в Украине рубят и покупают все меньше: что на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Большой снег надвигается на Харьковщину — объявлено штормовое предупреждение
Большой снег надвигается на Харьковщину — объявлено штормовое предупреждение
28.12.2025, 12:49
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
28.12.2025, 15:50
Сегодня 28 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 декабря 2025: какой праздник и день в истории
28.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 28 декабря: фронт, в РФ снова лгут о Купянске
Новости Харькова — главное за 28 декабря: фронт, в РФ снова лгут о Купянске
28.12.2025, 16:31
НАБУ разоблачило нардепов-взяточников. СМИ: среди них — харьковчанин Пивоваров
НАБУ разоблачило нардепов-взяточников. СМИ: среди них — харьковчанин Пивоваров
28.12.2025, 09:38
Необычный кот появился в экопарке под Харьковом (видео)
Необычный кот появился в экопарке под Харьковом (видео)
28.12.2025, 20:02

Новости по теме:

28.12.2025
Снег, мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 29 декабря
28.12.2025
По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус
28.12.2025
Новости Харькова — главное за 28 декабря: фронт, в РФ снова лгут о Купянске
28.12.2025
Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — сводка Генштаба ВСУ
28.12.2025
Очень сильное истощение — Трегубов о ситуации вокруг Волчанска (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Снег, мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 29 декабря», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2025 в 19:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 29 декабря, в Харькове и области – облачно. Снег. На дорогах гололед.".