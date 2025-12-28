Снег, мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 29 декабря
В понедельник, 29 декабря, в Харькове и области – облачно. Снег. На дорогах гололед.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем – от 2 до 4 градусов с отметкой «минус», информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 1 до 6 мороза.
Ветер западный – 5-10 м/с.
«Последний понедельник старого года в Украине будет еще относительно теплым. В течение дня 29 декабря температура воздуха ожидается в пределах -1+2 градусов. Периодически будет выпадать снег, мокрый снег, возможны прояснения. На тротуарах скользко, на дорогах мокро», — пишет синоптик Наталья Диденко.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на январь. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 6,1 градуса мороза, при этом климатическая норма – 4,6 градуса с отметкой «минус». А вот количество осадков в январе ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.
Читайте также: Живых елок в Украине рубят и покупают все меньше: что на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Снег, мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 29 декабря», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2025 в 19:09;