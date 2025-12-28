Снег, мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, в Харькове и области – облачно. Снег. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем – от 2 до 4 градусов с отметкой «минус», информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 1 до 6 мороза.

Ветер западный – 5-10 м/с.

«Последний понедельник старого года в Украине будет еще относительно теплым. В течение дня 29 декабря температура воздуха ожидается в пределах -1+2 градусов. Периодически будет выпадать снег, мокрый снег, возможны прояснения. На тротуарах скользко, на дорогах мокро», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на январь. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 6,1 градуса мороза, при этом климатическая норма – 4,6 градуса с отметкой «минус». А вот количество осадков в январе ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.