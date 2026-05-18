В Харькове судились из-за земли возле Журавлевского гидропарка: подробности

Правоохранители через суд обязали предприятие вернуть землю возле Журавлевского гидропарка. Следствие установило, что участок незаконно отдали в аренду.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2024 на основании решения горсовета ООО передали в аренду участок из земель жилой и общественной застройки для строительства жилого комплекса.

Речь идет о земле, расположенной в переулке Шевченковском. Ее площадь превышает 0,7 га, а стоимость составляет более 26,5 млн грн.

«Однако передача земли в аренду произошла с нарушением законодательства – без проведения земельных торгов – под предлогом того, что на участке якобы находится нежилое здание, которое находится в собственности арендатора. Площадь этой недвижимости – 56 кв. м, что в 125 раз меньше площади самой земли», — отметили правоохранители.

Установлено, что в 2017 году в Госреестре прав на это сооружение зарегистрировано право собственности на основании договора купли-продажи и регистрационного удостоверения КП «Харьковское БТИ» от 2002 года.

Однако на самом деле, говорят в прокуратуре, какие-либо здания на участке отсутствуют. Так, согласно спутниковым снимкам, объект на этой земле появился только в 2020 году. При осмотре установлено, что фактически он представляет собой сложенные один на один бетонные блоки, которые между собой даже не скреплены.

«Кроме того, согласно информации бюро технической инвентаризации, регистрационное удостоверение на указанное «сооружение» в 2002 году не выдавалось, а номер удостоверения принадлежит другому объекту по другому адресу. Это свидетельствует о самовольном строительстве», – уточнили в прокуратуре.

Так что правоохранители подали в суд иск. Суд постановил: договор аренды признать недействительным, а предприятие обязано вернуть земельный участок общине с одновременным приведением в подходящее для дальнейшего использования состояние.

