Землю возле Журавлевского гидропарка хотят забрать у ООО через суд: почему

Общество 14:12   06.11.2025
Виктория Яковенко
Землю возле Журавлевского гидропарка хотят забрать у ООО через суд: почему

Правоохранители требуют через суд расторгнуть договор аренды 2 га земли возле Журавлевского гидропарка в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре прошлого года Харьковский горсовет передал в аренду ООО земельный участок для строительства и обслуживания дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

«Площадь участка составляет почти 2 га, его стоимость превышает 55 млн гривен. Она расположена на Шевченковском переулке в Харькове. Передача земельного участка в аренду произведена с нарушением требований законодательства. В частности, вопреки положениям Земельного кодекса Украины и Закона Украины «Об аренде земли» договор аренды заключен без проведения земельных торгов», — установили правоохранители.

Кроме этого, отметили в прокуратуре, основанием аренды были даны, что на участке якобы находится объект недвижимого имущества площадью 53 кв. м, что в 275 раз меньше площади самой земли.

«В 2017 году в Государственный реестр прав на недвижимое имущество внесены сведения о регистрации права собственности на нежилое здание, расположенное на указанном земельном участке, на основании договора купли-продажи и регистрационного удостоверения КП «Харьковское БТИ» от 2002 года. Однако, согласно спутниковым снимкам, объект на земельном участке появился только в 2020 году. В ходе осмотра установлено, что фактически объект представляет собой прямоугольник из сложенных один на один бетонных блоков», — уточнили правоохранители.

Согласно информации бюро технической инвентаризации, регистрационное удостоверение на указанный объект в 2002 году не выдавалось, а номер удостоверения принадлежит другому объекту по другому адресу. Это свидетельствует о самовольном строительстве, констатируют в прокуратуре.

Правоохранители подали иск в суд с требованием признать договор аренды недействительным и обязать вернуть участок с приведением его в пригодное состояние, а также отменить право собственности на объект.

Суд уже открыл производство по делу.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
