Землю біля Журавлівського гідропарку хочуть забрати у ТОВ через суд: чому

Правоохоронці вимагають через суд розірвати договір оренди 2 га землі біля Журавлівського гідропарку в Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, торік у листопаді Харківська міськрада передала в оренду ТОВ земельну ділянку для будівництва та обслуговування будинку з об’єктами торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури.

«Площа ділянки становить майже 2 га, її вартість перевищує 55 млн гривень. Вона розташована на Шевченківському провулку у Харкові. Передача земельної ділянки в оренду здійснена з порушенням вимог законодавства. Зокрема, всупереч положенням Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі», договір оренди укладено без проведення земельних торгів», – встановили правоохоронці.

Крім цього, зазначили у прокуратурі, підставою оренди були дані, що на ділянці нібито знаходиться об’єкт нерухомого майна площею 53 кв. м, що у 275 разів менше площі самої землі.

«У 2017 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, розташовану на вказаній земельній ділянці, на підставі договору купівлі-продажу та реєстраційного посвідчення КП «Харківське БТІ» від 2002 року. Проте, відповідно до супутникових знімків, об’єкт на земельній ділянці з’явився лише у 2020 році. Під час огляду встановлено, що фактично об’єкт являє собою прямокутник із складених один на один бетонних блоків», – уточнили правоохоронці.

Згідно з інформацією бюро технічної інвентаризації, реєстраційне посвідчення на вказаний об’єкт у 2002 році не видавалося, а номер посвідчення належить іншому об’єкту за іншою адресою. Це свідчить про самочинне будівництво, констатують у прокуратурі.

Тож правоохоронці подали позов до суду з вимогою визнати договір оренди недійсним та зобов’язати повернути ділянку з приведенням її у придатний стан, а також скасувати право власності на об’єкт.

Суд вже відкрив провадження у справі.

Відео: Харківська обласна прокуратура