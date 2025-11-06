На Харківщині авто в’їхало в бетонні блоки: двох людей шпиталізували

Аварія сталася вночі 6 листопада на трасі поблизу села Білаші, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106, не впоравшись із керуванням, здійснив зіткнення з бетонними блоками. Внаслідок удару автівка перекинулася в яму», – розповіли правоохоронці.

Хлопець та 16-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Постраждалих шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, 28 жовтня аварія сталася близько 03:00 у місті Мерефа. Як повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 18-річний водій авто Nissan Primastar не впорався з керуванням і в’їхав у паркан будинку. У салоні перебували двоє пасажирів – 17-річні дівчина та хлопець. Дівчина отримала численні переломи.