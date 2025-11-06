На Харьковщине авто въехало в бетонные блоки: двух человек госпитализировали

Авария произошла ночью 6 ноября на трассе возле села Белаши, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106, не справившись с управлением, совершил столкновение с бетонными блоками. В результате удара автомобиль перевернулся в яму», — рассказали правоохранители.

Парень и 16-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, 28 октября авария произошла около 03:00 в городе Мерефа. Как сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 18-летний водитель авто Nissan Primastar не справился с управлением и въехал в забор дома. В салоне находились два пассажира – 17-летние девушка и парень. Девушка получила многочисленные переломы.