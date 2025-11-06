Избили мужчину до потери сознания и ограбили – суд вынес приговор нападающим
Двое рецидивистов получили приговор за избиение и ограбление мужчины в поселке Безлюдовка, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
События произошли в декабре 2023 года. Тогда двое мужчин, которые ранее уже были судимы за грабежи, приехали в поселок Безлюдовка.
«Впоследствии незнакомая компания мужчин, находившаяся в беседке у магазина, предложила совместно с ними выпить спиртное, на что осужденные согласились, разместившись за столиком. После того как все разошлись и из компании остался только один человек, осужденные на него напали. Один из них начал бить потерпевшего кулаками в голову, от чего тот, защищая руками лицо, упал на землю», – установило следствие.
Однако это не остановило злоумышленников. Они продолжили бить пострадавшего по голове и вскоре тот потерял сознание. После этого нападающие забрали его куртку с деньгами, ключами от авто и дома.
«Опасаясь быть замеченными посторонними лицами, они скрылись с места преступления и распорядились вещами по своему усмотрению. Мужчины признали вину полностью», – уточнили в прокуратуре.
В результате суд признал из виновными и вынес приговор – восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Читайте также: Готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине – кого подозревает СБУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: вор, приговор, прокуратура, суд;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Избили мужчину до потери сознания и ограбили – суд вынес приговор нападающим», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 11:37;