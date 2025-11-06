Live
  • Чт 06.11.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.34

Избили мужчину до потери сознания и ограбили – суд вынес приговор нападающим

Происшествия 11:37   06.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Избили мужчину до потери сознания и ограбили – суд вынес приговор нападающим

Двое рецидивистов получили приговор за избиение и ограбление мужчины в поселке Безлюдовка, сообщили в Харьковской облпрокуратуре. 

События произошли в декабре 2023 года. Тогда двое мужчин, которые ранее уже были судимы за грабежи, приехали в поселок Безлюдовка.

«Впоследствии незнакомая компания мужчин, находившаяся в беседке у магазина, предложила совместно с ними выпить спиртное, на что осужденные согласились, разместившись за столиком. После того как все разошлись и из компании остался только один человек, осужденные на него напали. Один из них начал бить потерпевшего кулаками в голову, от чего тот, защищая руками лицо, упал на землю», – установило следствие.

Однако это не остановило злоумышленников. Они продолжили бить пострадавшего по голове и вскоре тот потерял сознание. После этого нападающие забрали его куртку с деньгами, ключами от авто и дома.

«Опасаясь быть замеченными посторонними лицами, они скрылись с места преступления и распорядились вещами по своему усмотрению. Мужчины признали вину полностью», – уточнили в прокуратуре.

В результате суд признал из виновными и вынес приговор – восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине – кого подозревает СБУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
05.11.2025, 21:33
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
06.11.2025, 13:01
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
Сегодня 6 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 ноября 2025: какой праздник и день в истории
06.11.2025, 06:00
Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова
Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова
05.11.2025, 18:51
Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)
Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)
06.11.2025, 12:56

Новости по теме:

04.11.2025
Житель Донецкой области обокрал пенсионерку, парня задержали
25.10.2025
Угнал авто со стоянки и рассекал пьяным по Харькову: дерзкого водителя поймали
24.10.2025
Суд ждет сотрудницу морга, которую обвиняют в краже вещей у погибших воинов
30.08.2025
Действовал не один: за мелкие кражи житель Изюма может «сесть» на восемь лет
24.08.2025
Четырех подозреваемых в нападении на мать военного ВСУ отправили в СИЗО


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Избили мужчину до потери сознания и ограбили – суд вынес приговор нападающим», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 11:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое рецидивистов получили приговор за избиение и ограбление мужчины в поселке Безлюдовка, сообщили в Харьковской облпрокуратуре. ".