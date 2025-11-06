Избили мужчину до потери сознания и ограбили – суд вынес приговор нападающим

Двое рецидивистов получили приговор за избиение и ограбление мужчины в поселке Безлюдовка, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

События произошли в декабре 2023 года. Тогда двое мужчин, которые ранее уже были судимы за грабежи, приехали в поселок Безлюдовка.

«Впоследствии незнакомая компания мужчин, находившаяся в беседке у магазина, предложила совместно с ними выпить спиртное, на что осужденные согласились, разместившись за столиком. После того как все разошлись и из компании остался только один человек, осужденные на него напали. Один из них начал бить потерпевшего кулаками в голову, от чего тот, защищая руками лицо, упал на землю», – установило следствие.

Однако это не остановило злоумышленников. Они продолжили бить пострадавшего по голове и вскоре тот потерял сознание. После этого нападающие забрали его куртку с деньгами, ключами от авто и дома.

«Опасаясь быть замеченными посторонними лицами, они скрылись с места преступления и распорядились вещами по своему усмотрению. Мужчины признали вину полностью», – уточнили в прокуратуре.

В результате суд признал из виновными и вынес приговор – восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.