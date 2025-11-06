Готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине – кого подозревает СБУ
Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула передает, что силовики задержали мужчину, который мог планировать подрыв одного из железнодорожных маршрутов СОУ на Харьковщине.
Возможный агент РФ – 54-летний механик из Харькова. По данным следствия, он привлек внимание спецслужб РФ, когда публиковал в ТГ-каналах пророссийские комментарии.
«По заданию врага фигурант сначала заложил под шпалы собственноручно изготовленное самодельное взрывное устройство (СВП), оснащенное датчиком. Однако взрыв не привел к сходу поезда с рельсов. Следующей его задачей было заложить другой СВП уже не на путях, а под военный эшелон», – установили в СБУ.
Однако силовики успели помешать задуманному и поймали мужчину еще во время подготовки к очередной диверсии.
«В ходе расследования установлено, что после вербовки рашисты дали агенту инструкции по сбору взрывчатки и передали составляющие для ее изготовления, а именно датчики и восемь килограммов пластида. Чтобы переправить агенту комплектующие, оккупанты задействовали дрон, сбросивший груз в заранее оговоренном месте в Харьковском районе», – отметили силовики.
Во время обысков, акцентировали в СБУ, у мужчины нашли смартфон, в котором есть доказательства работы на РФ. Вероятному предателю уже вручили подозрения сразу по нескольким статьям. На данный момент он находится в СИЗО без права внесения залога. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
