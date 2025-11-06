Live
  • Чт 06.11.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.34

Готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине – кого подозревает СБУ

Происшествия 10:00   06.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине – кого подозревает СБУ

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула передает, что силовики задержали мужчину, который мог планировать подрыв одного из железнодорожных маршрутов СОУ на Харьковщине.

Возможный агент РФ – 54-летний механик из Харькова. По данным следствия, он привлек внимание спецслужб РФ, когда публиковал в ТГ-каналах пророссийские комментарии.

«По заданию врага фигурант сначала заложил под шпалы собственноручно изготовленное самодельное взрывное устройство (СВП), оснащенное датчиком. Однако взрыв не привел к сходу поезда с рельсов. Следующей его задачей было заложить другой СВП уже не на путях, а под военный эшелон», – установили в СБУ.

Однако силовики успели помешать задуманному и поймали мужчину еще во время подготовки к очередной диверсии.

«В ходе расследования установлено, что после вербовки рашисты дали агенту инструкции по сбору взрывчатки и передали составляющие для ее изготовления, а именно датчики и восемь килограммов пластида. Чтобы переправить агенту комплектующие, оккупанты задействовали дрон, сбросивший груз в заранее оговоренном месте в Харьковском районе», – отметили силовики.

Во время обысков, акцентировали в СБУ, у мужчины нашли смартфон, в котором есть доказательства работы на РФ. Вероятному предателю уже вручили подозрения сразу по нескольким статьям. На данный момент он находится в СИЗО без права внесения залога. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте также: Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
05.11.2025, 21:33
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
06.11.2025, 09:01
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова
Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова
05.11.2025, 18:51
Сегодня 6 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 ноября 2025: какой праздник и день в истории
06.11.2025, 06:00
В Харьковской области сегодня будут слышны взрывы – о чем предупреждают
В Харьковской области сегодня будут слышны взрывы – о чем предупреждают
06.11.2025, 10:59

Новости по теме:

05.11.2025
О трех случаях коллаборационизма на Харьковщине сообщили в прокуратуре
17.10.2025
Наркозависимая из Харькова пыталась подорвать авто копа в Днепре – СБУ
16.10.2025
В Лозовой задержали вероятного агента РФ – он пытался подорвать авто ВСУ
14.10.2025
Задержали агента РФ, который скорректировал атаку БпЛА на Харьков летом – СБУ
09.10.2025
Харьковчанина, который стал агентом РФ и наводчиком, посадили на 5 лет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине – кого подозревает СБУ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 10:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владислав Абдула передает, что в Харькове задержали мужчину, который мог планировать подрыв одного из железнодорожных маршрутов СОУ на Харьковщине.".