О трех случаях коллаборационизма на Харьковщине сообщили в прокуратуре

Происшествия 10:44   05.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двух жителей Харьковщины будут судить за работу на врага, пишут в Харьковской областной прокуратуре. Еще одной вероятной предательнице вручили подозрение. 

«По данным следствия, тогдашнее должностное лицо Изюмского РО Управления полиции охраны в Харьковской области в период временной оккупации района вооруженными силами РФ добровольно заняло должность «начальника пункта № 2 (с дислокацией в пгт Боровая)» в незаконно созданном «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», – написали в прокуратуре.

Вместе с оккупантами мужчина задерживал местных жителей, которые проявляли проукраинскую позицию, отводил в подвал и избивал. Кроме это, по версии следствия, он проводил допросы, пытаясь узнать подробности о жителях, которые служат в рядах ВСУ. За это возможный предатель получал от оккупантов зарплату в рублях. Теперь его объявили в розыск и будут заочно судить в Шевченковском райсуде Харькова.

«Кроме того, в захваченном оккупантами г. Волчанск старший инспектор-дежурный дежурной части ИВС №3 ГУНП в Харьковской области также согласился на сотрудничество с врагом. Вместе с российскими военными он патрулировал город, «нес службу» на блокпостах, одетый в военную форму рф», – передают правоохранители.

Мужчину также объявили в розыск – известно, что он скрывается на территории РФ.

 

Коллаборанты на Харьковщине

В прокуратуре сообщили, что подозрение вручили и жительнице Волчанска. Женщина, по данным правоохранителей, добровольно начала сотрудничать с россиянами во время оккупации города.

«Она добровольно вступила в должность «заместителя начальника отдела образования Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области». Коллаборантка внедряла русский мир в учебные заведения: контролировала завоз российских учебников для начальных и средних классов, а также убеждала педагогов переходить на образовательные программы государства-агрессора», – пишут в прокуратуре.

Коллаборанты на Харьковщине

Также подозреваемая заставляла проводить уроки на русском языке и по стандартам РФ, отметили в ведомстве.

Читайте также: Информатора врага с Купянщины таки посадили на пять лет – прокуратура

Автор: Николь Костенко-Лагутина
