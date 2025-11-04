Live
Информатора врага с Купянщины таки посадили на пять лет – прокуратура

Общество 14:45   04.11.2025
Виктория Яковенко
Информатора врага с Купянщины таки посадили на пять лет – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители через апелляцию отменили условное наказание мужчине, который, по данным следствия, «сливал» оккупантам информацию о местах дислокации украинских военных.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что в марте 2023 года житель Купянщины начал общаться с дочерью, которая после начала полномасштабного вторжения выехала в РФ, где находится до сих пор.

«Через аудио- и видеосообщения в Telegram мужчина посылал ей данные о местонахождении Сил обороны и военной техники на территории с. Устиновка и с. Ивашкино и прилегающих участках. Позже в мае 2024 года информатор собирал и передавал дочери места дислокации украинских военных в виде отметок на Google Maps», — отметили правоохранители.

Чугуевский суд признал фигуранта виновным в распространении информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Ему назначили 5 лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Прокуроры с этим не согласились и подали апелляцию. 29 октября Харьковский апелляционный суд ее удовлетворил: приговор первой инстанции отменен, мужчине назначен реальное наказание — 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Полтавский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор 32-летней женщине, которая корректировала обстрелы центра Харькова в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что уроженка города Антрацит Луганской области, оккупированная с 2014 года, длительное время проживала в Харькове. За заданием дяди она с 14 этажа квартиры наблюдала за украинскими военными и техникой и передавала родственнику сведения, которые враг использовал для обстрелов.

Читайте также: На Харьковщине оккупанты ударили по гражданским, которые шли с белым флагом

Автор: Виктория Яковенко
