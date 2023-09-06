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На организатора «референдума» на Чугуевщине не дали надеть электронный браслет

Общество 18:35   06.09.2023
Елена Нагорная
На организатора «референдума» на Чугуевщине не дали надеть электронный браслет Фото: Харьковская облпрокуратура

Суд взял под стражу без права внести залог 43-летнего мужчину, который обвиняется в организации российского псевдореферендума во время оккупации части Чугуевского района Харьковской области.

По данным следствия, в начале июля прошлого года мужчина занял должность «помощника начальника Волчанского территориального управления» в оккупационной администрации и агитировал местных участвовать в «референдуме» о присоединении территорий района к РФ, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Коллаборант организовывал распространение пропагандистской газеты «Харьков-Z», изучал общественное мнение, подыскивал и обустраивал помещения для избирательных участков. Кроме того, мужчина набирал людей для работы на этих участках.

«Постановлением Чугуевского городского суда от 30 августа 2023 года было отказано в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей и применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета до 28 октября. Прокуроры обжаловали указанное постановление в апелляционном порядке», — рассказали в ведомстве.

6 сентября Харьковский апелляционный суд отменил решение суда и вынес новое, которым удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 октября.

Мужчина обвиняется в коллаборационной деятельности и умышленных противоправных действиях, направленных на изменение границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 18:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд взял под стражу без права внести залог 43-летнего мужчину, который обвиняется в организации российского псевдореферендума во время оккупации части Чугуевского района Харьковской области.".