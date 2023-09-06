Похищал и жестоко избивал жителей Харьковщины: СБУ разоблачила боевика «ЛНР»
Правоохранители установили причастность боевика «ЛНР» к совершению военных преступлений на оккупированной Харьковщине.
Злоумышленник – 27-летний мужчина, вступивший в террористическую организацию «ЛНР» в 2021 году, с первых дней войны принимал участие в оккупации Харьковщины вместе с российскими войсками. Он командовал отделением в так называемом «4 батальоне 202 стрелкового полка ЛНР», сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По данным правоохранителей, боевик жестоко обращался с гражданскими на оккупированной территории.
В частности, в мае прошлого года во время оккупации Купянского района злоумышленник вместе с другими российскими военными врывался в дома местных жителей.
«Со стрелковым оружием он угрожал хозяевам пытками и грабил их. Также этот боевик похищал гражданских, которые не участвовали в боевых действиях, вывозил их в лес, жесткого избивал палками и автоматом по голове», — добавили в СБУ.
Кроме этого, оккупант мародерил в покинутых дома жителей Купянского района.
Преступнику сообщили о подозрении по трем статьям УКУ: ч.2 ст.28 и ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования), ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации).
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение фигуранта.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили причастность боевика «ЛНР» к совершению военных преступлений на оккупированной Харьковщине.".