Викрадав та жорстоко бив мешканців Харківщини: СБУ викрила бойовика «ЛНР»
Правоохоронці встановили причетність бойовика «ЛНР» до вчинення воєнних злочинів на окупованій Харківщині.
Зловмисник – 27-річний чоловік, який вступив до терористичної організації «ЛНР» у 2021 році, з перших днів війни брав участь в окупації Харківщини разом з російськими військами. Він командував відділенням у так званому «4 батальйоні 202 стрілецького полку ЛНР, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними правоохоронців, бойовик жорстоко поводився з цивільним населенням на окупованій території.
Зокрема, у травні минулого року під час окупації Куп’янського району зловмисник разом з іншими російськими військовими вдирався до будинків місцевих жителів.
«Зі стрілецькою зброєю він погрожував господарям стратою і грабував їх. Також, цей бойовик викрадав цивільних осіб, які не брали участі у бойових діях, вивозив їх до лісу, жорсткого бив палками та автоматом по голові», – додали в СБУ.
Крім цього, окупант мародерив в покинутих будинки мешканців Куп’янського району.
Злочинцю повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч.2 ст.28 та ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування), ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації).
Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування фігуранта.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили причетність бойовика «ЛНР» до вчинення воєнних злочинів на окупованій Харківщині.".