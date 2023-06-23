Зрадника, який з окупантами викрадав людей у Куп’янську, посадили на 13 років
13 років за ґратами проведе колаборант, який працював в окупаційному «МВС РФ» у Куп’янську та викрадав місцевих жителів.
За даними речника УСБУ в Харківській області, колаборант допомагав російським окупантам проводити каральні рейди проти мирних жителів захопленого на той час Куп’янська.
Тоді людей просто хапали на вулицях або вдиралися до їхніх помешкань і викрадали. Здебільшого окупанти відвозили потерпілих до місцевої катівні, звідки деякі вже не поверталися.
Співробітники СБУ затримали зловмисника восени 2022 року.
«За матеріалами слідства, зловмисником є 37-річний місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Під час тимчасової окупації Куп’янська він добровільно погодився стати «патрульним» у складі місцевої «філії мвс рф», – додали в СБУ.
На цій посаді він «наводив» окупантів на місця перебування учасників руху опору і брав участь у їх викраденні та розграбуванні майна.
За свої злочини колаборант щомісяця отримував від агресора «зарплату» у розмірі 40 тис. руб.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 15:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 років за ґратами проведе колаборант, який працював в окупаційному «МВС РФ» у Куп’янську та викрадав місцевих жителів.".