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Зрадника, який з окупантами викрадав людей у Куп’янську, посадили на 13 років

Суспільство 15:25   23.06.2023
Вікторія Яковенко
Зрадника, який з окупантами викрадав людей у Куп’янську, посадили на 13 років Фото: Владислав Абдула

13 років за ґратами проведе колаборант, який працював в окупаційному «МВС РФ» у Куп’янську та викрадав місцевих жителів.

За даними речника УСБУ в Харківській області, колаборант допомагав російським окупантам проводити каральні рейди проти мирних жителів захопленого на той час Куп’янська.

Тоді людей просто хапали на вулицях або вдиралися до їхніх помешкань і викрадали. Здебільшого окупанти відвозили потерпілих до місцевої катівні, звідки деякі вже не поверталися.

Співробітники СБУ затримали зловмисника восени 2022 року.

«За матеріалами слідства, зловмисником є 37-річний місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Під час тимчасової окупації Куп’янська він добровільно погодився стати «патрульним» у складі місцевої «філії мвс рф», – додали в СБУ.

На цій посаді він «наводив» окупантів на місця перебування учасників руху опору і брав участь у їх викраденні та розграбуванні майна.

За свої злочини колаборант щомісяця отримував від агресора «зарплату» у розмірі 40 тис. руб.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 15:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 років за ґратами проведе колаборант, який працював в окупаційному «МВС РФ» у Куп’янську та викрадав місцевих жителів.".