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В Ізюмі двоє окупантів пограбували ювелірний магазин: вкрали золото на 8 млн

Суспільство 11:20   23.06.2023
Вікторія Яковенко
В Ізюмі двоє окупантів пограбували ювелірний магазин: вкрали золото на 8 млн Фото: Харківська обласна прокуратура

24-річний та 21-річний військові РФ під час окупації Ізюма на Харківщині обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду.

Злочинці – двоє гранатометників гаубично-артилерійського дивізіону, рядові військової частини 91726, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Минулого року наприкінці квітня користуючись тим, що магазин пошкоджено, двоє окупантів проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього вони помістили сейф в автівку та поїхали, додали правоохоронці.

«Згідно з висновками експертизи сума збитків, спричинених підприємцю, перевищує 8 млн грн», – зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Окупантам заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ). Їх планують оголосити у розшук.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річний та 21-річний військові РФ під час окупації Ізюма на Харківщині обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду.".