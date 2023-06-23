В Ізюмі двоє окупантів пограбували ювелірний магазин: вкрали золото на 8 млн

24-річний та 21-річний військові РФ під час окупації Ізюма на Харківщині обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду.

Злочинці – двоє гранатометників гаубично-артилерійського дивізіону, рядові військової частини 91726, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Минулого року наприкінці квітня користуючись тим, що магазин пошкоджено, двоє окупантів проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього вони помістили сейф в автівку та поїхали, додали правоохоронці.

«Згідно з висновками експертизи сума збитків, спричинених підприємцю, перевищує 8 млн грн», – зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Окупантам заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ). Їх планують оголосити у розшук.