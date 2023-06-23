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В Изюме двое оккупантов ограбили ювелирный магазин: украли золота на 8 млн грн

Общество 11:20   23.06.2023
Виктория Яковенко
В Изюме двое оккупантов ограбили ювелирный магазин: украли золота на 8 млн грн Фото: Харьковская областная прокуратура

24-летний и 21-летний военные РФ во время оккупации Изюма на Харьковщине ограбили магазин известного украинского ювелирного бренда.

Преступники – двое гранатометчиков гаубично-артиллерийского дивизиона, рядовые воинской части 91726, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В прошлом году в конце апреля, пользуясь тем, что магазин поврежден, двое оккупантов проникли туда и похитили сейф с почти двумя килограммами золотых украшений. После этого они поместили сейф в автомобиль и уехали, добавили правоохранители.

«Согласно выводам экспертизы сумма ущерба, нанесенного предпринимателю, превышает 8 млн грн», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оккупантам заочно сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ). Их планируют объявить в розыск.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летний и 21-летний военные РФ во время оккупации Изюма на Харьковщине ограбили магазин известного украинского ювелирного бренда.".