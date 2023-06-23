В Изюме двое оккупантов ограбили ювелирный магазин: украли золота на 8 млн грн

24-летний и 21-летний военные РФ во время оккупации Изюма на Харьковщине ограбили магазин известного украинского ювелирного бренда.

Преступники – двое гранатометчиков гаубично-артиллерийского дивизиона, рядовые воинской части 91726, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В прошлом году в конце апреля, пользуясь тем, что магазин поврежден, двое оккупантов проникли туда и похитили сейф с почти двумя килограммами золотых украшений. После этого они поместили сейф в автомобиль и уехали, добавили правоохранители.

«Согласно выводам экспертизы сумма ущерба, нанесенного предпринимателю, превышает 8 млн грн», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оккупантам заочно сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ). Их планируют объявить в розыск.