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На Харьковщине поймали очередного предателя, чей бизнес «крышевали» оккупанты

Общество 13:51   22.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине поймали очередного предателя, чей бизнес «крышевали» оккупанты Фото: Харьковская областная прокуратура

В Купянске разоблачили предпринимателя, который вел бизнес вместе с военными РФ во время оккупации.

Злоумышленником оказался 55-летний частный предприниматель, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. После захвата части региона он подружился с захватчиками и добровольно начал сотрудничать с местной оккупационной администрацией.

Весной 2022 года предприниматель договорился с оккупантами, что будет отдавать им часть доходов от своей торговли, если они позволят ему открыть магазин.

Делок понял, что наиболее востребованными товарами в оккупированном Купянске будут продукты питания и бытовая химия.

По данным Харьковской областной прокуратуры, коллаборант организовал поставки такой продукции с территории РФ, Беларуси и так называемой «ЛНР», после чего начал свой незаконный бизнес.

Продавал эту продукцию коллаборант жителям оккупированных территорий, а также расчет с поставщиками предатель производил исключительно в российских рублях.

«По данным следствия, торговля на оккупированной территории именно таким ассортиментом дефицитных товаров позволила коллаборанту получать сверхдоходы, за счет чего он наполнял не только собственные карманы, но и вражеский бюджет», — добавили в СБУ.

После деоккупации района злоумышленник пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Однако его задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Сейчас он находится в СИЗО.

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Фото: Владислав Абдула
02
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 13:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске разоблачили предпринимателя, который вел бизнес вместе с военными РФ во время оккупации.".