На Харьковщине поймали очередного предателя, чей бизнес «крышевали» оккупанты
В Купянске разоблачили предпринимателя, который вел бизнес вместе с военными РФ во время оккупации.
Злоумышленником оказался 55-летний частный предприниматель, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. После захвата части региона он подружился с захватчиками и добровольно начал сотрудничать с местной оккупационной администрацией.
Весной 2022 года предприниматель договорился с оккупантами, что будет отдавать им часть доходов от своей торговли, если они позволят ему открыть магазин.
Делок понял, что наиболее востребованными товарами в оккупированном Купянске будут продукты питания и бытовая химия.
По данным Харьковской областной прокуратуры, коллаборант организовал поставки такой продукции с территории РФ, Беларуси и так называемой «ЛНР», после чего начал свой незаконный бизнес.
Продавал эту продукцию коллаборант жителям оккупированных территорий, а также расчет с поставщиками предатель производил исключительно в российских рублях.
«По данным следствия, торговля на оккупированной территории именно таким ассортиментом дефицитных товаров позволила коллаборанту получать сверхдоходы, за счет чего он наполнял не только собственные карманы, но и вражеский бюджет», — добавили в СБУ.
После деоккупации района злоумышленник пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Однако его задержали.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Сейчас он находится в СИЗО.
Читайте также: В Харькове СБУ «накрыла» мошенников, которые искали «инвесторов»
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине поймали очередного предателя, чей бизнес «крышевали» оккупанты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 13:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске разоблачили предпринимателя, который вел бизнес вместе с военными РФ во время оккупации.".