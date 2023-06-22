На Харківщині піймали чергового зрадника, чий бізнес «кришували» окупанти

У Куп’янську викрили підприємця, який вів бізнес разом з військовими РФ під час окупації.

Зловмисником виявився 55-річний приватний підприємець, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Після захоплення частини регіону він «подружився» з загарбниками і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.

Навесні 2022 року підприємець домовився з окупантами, що буде віддавати їм частину прибутків від своєї торгівлі, якщо вони дозволять йому відкрити магазин.

Ділок зрозумів, що найбільш затребуваними товарами в окупованому Куп’янську будуть продукти харчування і побутова хімія.

За даними Харківської обласної прокуратури, колаборант організував постачання такої продукції з території РФ, Білорусі і так званої «ЛНР», після чого почав свій незаконний бізнес.

Продавав цю продукцію колаборант мешканцям окупованих територій, а також розрахунок з постачальниками зрадник здійснював виключно в російських рублях.

«За даними слідства, торгівля на окупованій території саме таким асортиментом дефіцитних товарів, дозволила колаборанту отримувати надприбутки, за рахунок чого він наповнював не лише власні кишені, а й ворожий бюджет», – додали в СБУ.

Після деокупації району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває у СІЗО.