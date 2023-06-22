На Харківщині піймали чергового зрадника, чий бізнес «кришували» окупанти
У Куп’янську викрили підприємця, який вів бізнес разом з військовими РФ під час окупації.
Зловмисником виявився 55-річний приватний підприємець, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Після захоплення частини регіону він «подружився» з загарбниками і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.
Навесні 2022 року підприємець домовився з окупантами, що буде віддавати їм частину прибутків від своєї торгівлі, якщо вони дозволять йому відкрити магазин.
Ділок зрозумів, що найбільш затребуваними товарами в окупованому Куп’янську будуть продукти харчування і побутова хімія.
За даними Харківської обласної прокуратури, колаборант організував постачання такої продукції з території РФ, Білорусі і так званої «ЛНР», після чого почав свій незаконний бізнес.
Продавав цю продукцію колаборант мешканцям окупованих територій, а також розрахунок з постачальниками зрадник здійснював виключно в російських рублях.
«За даними слідства, торгівля на окупованій території саме таким асортиментом дефіцитних товарів, дозволила колаборанту отримувати надприбутки, за рахунок чого він наповнював не лише власні кишені, а й ворожий бюджет», – додали в СБУ.
Після деокупації району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак його затримали.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську викрили підприємця, який вів бізнес разом з військовими РФ під час окупації.".