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У Харкові СБУ “накрила” шахраїв, які шукали “інвесторів”

Суспільство 12:00   22.06.2023
Оксана Горун
У Харкові СБУ “накрила” шахраїв, які шукали “інвесторів”

Під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах ділки, що облаштувалися у Харкові, привласнювали гроші довірливих громадян.

Щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень. Для пошуку потенційних “інвесторів” зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 40 операторів. Вони телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку“, – повідомив подробиці спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Бізнес” поставили на широку ногу. Для “клієнтів” створювали електронні “персональні кабінети”, де демонстрували постійне зростання “акцій”. Оператори кол-центру працювали як професійні психологи – різними методами впливу вони маніпулювали довірливими вкладниками.

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За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які вирішили заробити на злочинній схемі. Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності“, – зазначив Абдула.

Фігурантам уже повідомили про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах ділки, що облаштувалися у Харкові, привласнювали гроші довірливих громадян".