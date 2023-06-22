У Харкові СБУ “накрила” шахраїв, які шукали “інвесторів”

Під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах ділки, що облаштувалися у Харкові, привласнювали гроші довірливих громадян.

“Щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень. Для пошуку потенційних “інвесторів” зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 40 операторів. Вони телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку“, – повідомив подробиці спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Бізнес” поставили на широку ногу. Для “клієнтів” створювали електронні “персональні кабінети”, де демонстрували постійне зростання “акцій”. Оператори кол-центру працювали як професійні психологи – різними методами впливу вони маніпулювали довірливими вкладниками.

“За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які вирішили “заробити“ на злочинній схемі. Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності“, – зазначив Абдула.

Фігурантам уже повідомили про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.