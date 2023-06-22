У Харкові СБУ “накрила” шахраїв, які шукали “інвесторів”
Під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах ділки, що облаштувалися у Харкові, привласнювали гроші довірливих громадян.
“Щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень. Для пошуку потенційних “інвесторів” зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 40 операторів. Вони телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку“, – повідомив подробиці спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
“Бізнес” поставили на широку ногу. Для “клієнтів” створювали електронні “персональні кабінети”, де демонстрували постійне зростання “акцій”. Оператори кол-центру працювали як професійні психологи – різними методами впливу вони маніпулювали довірливими вкладниками.
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“За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які вирішили “заробити“ на злочинній схемі. Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності“, – зазначив Абдула.
Фігурантам уже повідомили про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 12:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах ділки, що облаштувалися у Харкові, привласнювали гроші довірливих громадян".