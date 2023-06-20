“Розвела” американця на 13 тис. доларів: у Харкові судитимуть шахрайку

У Харкові суд готується розглянути справу щодо шахрайства на чужих почуттях.

Обвинувачена – 45-річна жінка. Вона створила собі віртуальну особистість в інтернеті та безнапасно заробляла на закоханому жителі США.

“У жовтні 2020 року обвинувачена познайомилась в інтернеті з чоловіком, який мешкає у США. Жінка розповіла, що налаштована на серйозні стосунки, але “забула“ уточнити, що під серйозністю намірів вона має на увазі життя чужим коштом. Шахрайка видавала себе за іншу особистість та повідомляла про себе неправдиву інформацію щодо анкетних даних, зовнішності тощо“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Для більшої переконливості шахрайка навіть підробила фото свого паспорта, зменшивши вік та замінивши фото. Натомість вона демонструвала “американському нареченому” одну з українських блогерок, чиє фото взяла в інтернеті. Поступово громадянка досягла довіри чоловіка та почала виманювати в нього гроші.

“Під час спілкування шахрайка під різними надуманими приводами виманювала гроші у потерпілого, розповідаючи історії про те, що її матір нібито терміново потребує грошей на лікування, про начебто необхідність придбання квитків, оформлення документів та оренди квартири. Приблизно за пів року обвинувачена встигла “заробити“ майже 13 тисяч доларів США“, – зазначили прокурори.

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