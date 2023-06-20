«Развела» американца на 13 тыс. долларов: в Харькове будут судить мошенницу
В Харькове суд готовится рассмотреть дело о мошенничестве на чужих чувствах.
Обвиняемая — 45-летняя женщина. Она создала себе виртуальную личность в интернете и благополучно зарабатывала на влюбленном жителе США.
«В октябре 2020 года обвиняемая познакомилась в интернете с мужчиной, проживающим в США. Женщина рассказала, что настроена на серьезные отношения, но забыла уточнить, что под серьезностью намерений она подразумевает жизнь за чужой счет. Мошенница выдавала себя за другую личность и сообщала о себе ложную информацию по анкетным данным, внешности и т.д.», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Для пущей убедительности мошенница даже подделала фото своего паспорта, уменьшив возраст и заменив фото. Вместо себя она демонстрировала «американскому жениху» одну из украинских блогеров, чье фото взяла в интернете. Постепенно гражданка добилась доверия мужчины и начала выманивать у него деньги.
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«Во время общения мошенница под разными надуманными предлогами выманивала деньги у потерпевшего, рассказывая истории о том, что ее мать якобы срочно нуждается в деньгах на лечение, якобы необходимости приобретения билетов, оформления документов и аренды квартиры. Приблизительно за полгода обвиняемая успела «заработать» почти 13 тысяч долларов США», — отметили прокуроры.
Судить любовную аферистку будут в Московском райсуде Харькова. Ей грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове суд готовится рассмотреть дело о мошенничестве на чужих чувствах".