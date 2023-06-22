В Харькове СБУ «накрыла» мошенников, которые искали «инвесторов»

Под видом торгов на международных фондовых биржах дельцы, обосновавшиеся в Харькове, присваивали деньги доверчивых граждан.

«Ежемесячно дельцы «выдуривали» у людей десятки тысяч долларов семейных сбережений. Для поиска потенциальных «инвесторов» злоумышленники создали в областном центре собственный колл-центр, который насчитывал 40 операторов. Они звонили по телефону гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на фондовом рынке», — сообщил подробности спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Бизнес» поставили на широкую ногу. Для «клиентов» создавали электронные «персональные кабинеты», в которых демонстрировали постоянный рост «акций». Операторы колл-центра работали как профессиональные психологи — различными методами воздействия они манипулировали доверчивыми вкладчиками.

«По данным следствия, к организации незаконной деятельности причастны трое жителей Харькова, решивших «заработать» на преступной схеме. Во время обысков в жилых и офисных помещениях обнаружены банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности», — отметил Абдула.

Фигурантам уже сообщили о подозрении в мошенничестве. Им грозит до восьми лет тюрьмы.