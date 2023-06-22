В Харькове СБУ «накрыла» мошенников, которые искали «инвесторов»
Под видом торгов на международных фондовых биржах дельцы, обосновавшиеся в Харькове, присваивали деньги доверчивых граждан.
«Ежемесячно дельцы «выдуривали» у людей десятки тысяч долларов семейных сбережений. Для поиска потенциальных «инвесторов» злоумышленники создали в областном центре собственный колл-центр, который насчитывал 40 операторов. Они звонили по телефону гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на фондовом рынке», — сообщил подробности спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Бизнес» поставили на широкую ногу. Для «клиентов» создавали электронные «персональные кабинеты», в которых демонстрировали постоянный рост «акций». Операторы колл-центра работали как профессиональные психологи — различными методами воздействия они манипулировали доверчивыми вкладчиками.
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«По данным следствия, к организации незаконной деятельности причастны трое жителей Харькова, решивших «заработать» на преступной схеме. Во время обысков в жилых и офисных помещениях обнаружены банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности», — отметил Абдула.
Фигурантам уже сообщили о подозрении в мошенничестве. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под видом торгов на международных фондовых биржах дельцы, обосновавшиеся в Харькове, присваивали деньги доверчивых граждан".