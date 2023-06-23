Предателя, который с оккупантами похищал людей в Купянске, посадили на 13 лет

13 лет за решеткой проведет коллаборант, работавший в оккупационном «МВД РФ» в Купянске, который похищал местных жителей.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области, коллаборант помогал российским оккупантам проводить карательные рейды против мирных жителей захваченного в то время Купянска.

Тогда людей просто хватали на улицах или врывались в их дома и похищали. По большей части оккупанты отвозили пострадавших в местную пыточную, откуда некоторые уже не возвращались.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника осенью 2022 года.

«По материалам следствия, злоумышленником является 37-летний местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. Во время временной оккупации Купянска он добровольно согласился стать «патрульным» в составе местного «филиала МВД РФ», — добавили в СБУ.

На этой должности он «наводил» оккупантов на места нахождения участников сопротивления, а также помогал похищать людей и грабить их имущество.

За свои преступления коллаборант ежемесячно получал от агрессора «зарплату» в размере 40 тыс. руб.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).