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Предателя, который с оккупантами похищал людей в Купянске, посадили на 13 лет

Общество 15:25   23.06.2023
Виктория Яковенко
Предателя, который с оккупантами похищал людей в Купянске, посадили на 13 лет Фото: Владислав Абдула

13 лет за решеткой проведет коллаборант, работавший в оккупационном «МВД РФ» в Купянске, который похищал местных жителей.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области, коллаборант помогал российским оккупантам проводить карательные рейды против мирных жителей захваченного в то время Купянска.

Тогда людей просто хватали на улицах или врывались в их дома и похищали. По большей части оккупанты отвозили пострадавших в местную пыточную, откуда некоторые уже не возвращались.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника осенью 2022 года.

«По материалам следствия, злоумышленником является 37-летний местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. Во время временной оккупации Купянска он добровольно согласился стать «патрульным» в составе местного «филиала МВД РФ», — добавили в СБУ.

На этой должности он «наводил» оккупантов на места нахождения участников сопротивления, а также помогал похищать людей и грабить их имущество.

За свои преступления коллаборант ежемесячно получал от агрессора «зарплату» в размере 40 тыс. руб.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 15:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 лет за решеткой проведет коллаборант, работавший в оккупационном «МВД РФ» в Купянске, который похищал местных жителей.".