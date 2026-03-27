Бив і змушував незнайомця вибачитися перед собакою: вирок юнаку з Харківщини
Вісім років у в’язниці проведе 18-річний хлопець із Лозової. Слідство довело, що він знущався з співмешканця свого товариша.
За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні торік фігурант прийшов у гості до свого знайомого. Поки вони на кухні випивали, 21-річний сусід по квартирі спав у іншій кімнаті.
«Під час застілля знайомий розповів гостю, що співмешканець нібито намагається вижити його з оселі і ображає свого собаку. Почувши це, юнак, вирішив застосувати силу, щоб «провчити» хлопця та «вибити» з нього зізнання», – розповіли правоохоронці.
Слідство встановило, що юнак почав бити сплячого руками в голову і тулуб, а коли той прокинувся та підвівся з ліжка – продовжив завдавати удари уже ногами. Хлопець чинив психологічний тиск і забороняв чоловіку захищати обличчя руками.
«Коли потерпілий упав на підлогу, юнак почав стрибати на ньому. Погрожуючи новими ударами, зловмисник змусив його стати на коліна і просити пробачення у пса. Кожного разу, коли нападнику не подобалося вибачення, він продовжував побиття і наказував починати спочатку», – зазначили у прокуратурі.
Після цього фігурант увімкнув на телефоні музику, заявивши, що битиме потерпілого, доки не закінчиться пісня, і наніс йому близько 15 ударів ногами по тулубу. Далі, кажуть правоохоронці, хлопець приставив один ніж потерпілому до горла, а іншим — порізав йому руку, вимагаючи гроші.
«Отримавши готівку, зловмисник не зупинився. Він наказав потерпілому вийти на вулицю та віддати ключі від квартири. Далі змусив його на камеру зізнатися в «образах» собаки. Цим відео нападник шантажував хлопця, аби той не звертався до поліції», – розповіли в прокуратурі.
У січні цього року хлопця затримали. Суд визнав його винним у катуванні та розбої. Юнаку призначили вісім років тюрми з конфіскацією майна.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бил, приговор суда, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 12:30;